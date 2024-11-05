Александр Овечкин установил очередной рекорд

Количество рекордов, которые ставит Александр Овечкин в НХЛ, растет. Пока любители хоккея следят, как Овечкин приближается к рекорду Гретцки (речь о числе заброшенных шайб во всех регулярных чемпионатах Лиги), он штампует один за другим другие — то по числу шайб в пустые ворота, то по еще какой-то форме подсчетов.