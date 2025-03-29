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Комлесхоз Подмосковья опубликовал прогноз пожарной опасности до конца марта

Комлесхоз Подмосковья опубликовал прогноз пожарной опасности до конца марта

Комитет лесного хозяйства Подмосковья опубликовал прогноз по пожарной опасности до конца марта. Основные факторы, влияющие на риск возгораний, включают погодные условия, уровень влажности воздуха и наличие осадков.

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