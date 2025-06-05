СК изучает вопрос лишения гражданства топтавших георгиевскую ленту в Обнинске

Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин заявил, что следователи занялись вопросом лишения гражданства семей, чьи дети в начале мая в Обнинске топтали флаг с изображением георгиевской ленты.
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