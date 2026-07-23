На Смоленщине вновь увеличили единовременную выплату на контракт с Минобороны РФ

С 20 июля 2026 года размер региональной выплаты увеличен до 2,1 миллиона рублей. С учётом федеральной надбавки смоляне смогут получить 2,5 миллиона Размер единовременной региональной выплаты контрактникам за прохождение военной службы в ВС РФ вновь увеличен в Смоленской области, такой указ подписал губернатор Василий Анохин.