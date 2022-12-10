Цена на УАЗ Буханку в конце 2022 года

﻿﻿Дилеры УАЗ продают буханку с двигателем Евро-2 за 1,5 млн рублей, подробности ниже. Кризисная ситуация, охватившая российский авторынок в 2022 году, затронула практически всех производителей на нем, и отечественный автопром не стал исключением.