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Цена на УАЗ Буханку в конце 2022 года

Цена на УАЗ Буханку в конце 2022 года

﻿﻿Дилеры УАЗ продают буханку с двигателем Евро-2 за 1,5 млн рублей, подробности ниже. Кризисная ситуация, охватившая российский авторынок в 2022 году, затронула практически всех производителей на нем, и отечественный автопром не стал исключением.

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