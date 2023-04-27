Аргументы недели

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  • Леонид Руси
    Это хорошая новость... Накроем педерастов-интернационалистов одним разом )))В Польше призываю...
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Президент Таджикистана Рахмон провел встречу с вице-премьер правительства РФ Мантуровым

В рамках встречи лидера Таджикистана Эмомали Рахмона с вице-премьером правительства России Денисом Мантуровым между сторонами прошло обсуждение вопросов стратегического партнерства двух стран.

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