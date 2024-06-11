Минобороны Белоруссии прокомментировало участие в совместных с Россией учениях ядерных сил

Начался второй этап учения нестратегических ядерных сил Союзного государства.По сообщению Минобороны России, "в ходе учений будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии