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Украинские силовики могут устроить провокацию против иностранных граждан, чтобы обвинить Россию

Украинские силовики могут устроить провокацию против иностранных граждан, чтобы обвинить Россию

Число государств, призывающих своих граждан покинуть Украину, растёт. Напомним, что на днях одним из первых такое обращение к своим согражданам, находящимся на территории Украины, опубликовало посольство Китайской Народной Республики в Киеве.

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