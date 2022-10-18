Украинские силовики могут устроить провокацию против иностранных граждан, чтобы обвинить Россию

Число государств, призывающих своих граждан покинуть Украину, растёт. Напомним, что на днях одним из первых такое обращение к своим согражданам, находящимся на территории Украины, опубликовало посольство Китайской Народной Республики в Киеве.
Число государств, призывающих своих граждан покинуть Украину, растёт. Напомним, что на днях одним из первых такое обращение к своим согражданам, находящимся на территории Украины, опубликовало посольство Китайской Народной Республики в Киеве.
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