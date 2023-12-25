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“Это же надо так подставить свою страну, своего президента!”, – звезды массово отказываются от интервью с Собчак

“Это же надо так подставить свою страну, своего президента!”, – звезды массово отказываются от интервью с Собчак

Скандал из-за “голой” вечеринке, организованной Анастасией Ивлеевой, продолжает накаляться. Ксения Собчак, одна из главных гостей мероприятия, не видит ничего страшного в проведении откровенных вечеринок.

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Комментарии
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Лилианна Марченко
Лучше бы Собчак продолжала сидеть в катафалке... Ей там самое место.   И зачем  вылезла...
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14 час.
ИИ
Иван Иваныч
А лучше бы она сразу в склеп залезла!)))
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11 час.
Zoia Goldshtab
А она уже Богомоловым была в катафалке.....
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9 час.

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