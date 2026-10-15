AEVEX представила реактивный беспилотник Specter для недорогих ударных и разведывательных миссий / © AEVEX Specter — новейшая разработка компании, которая играет заметную роль в американской программе создания одноразовых ударных беспилотников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии