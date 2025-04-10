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Шокирующее заявление Мишель Обамы: "Я вновь независима"

Шокирующее заявление Мишель Обамы: "Я вновь независима"

Бывшая первая леди утверждает, что причиной их бурного распространения стала всего лишь ее "вновь обретенная независимость" после того, как семейство Обама покинуло Белый дом Мишель Обама наконец-то прокомментировала раздававшиеся все чаще предположения о том, что в ее браке с Бараком есть проблемы.

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