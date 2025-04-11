Генерал Попов уже не едет на СВО? Подоляка объяснил, что произошло

НП

Наталья Павлова

"...Всё говорит о том, что есть заинтересованные люди, которые не хотят, чтобы человек попал на фронт..." И дело тут, похоже, не только, вернее, не столько в том, чтобы наказать И. И. Попова, а в том, что кому-то очень не надо, чтобы боевой генерал, пользующийся уважением офицеров и бойцов, успешно воевал на том участке фронта, куда его послали бы. Те, кто затеял всю эту возню против генерала Попова, не просто вредители, это изменники. И не надо прекращать судебное разбирательство, надо развернуть все на 180° и разбираться с теми, кто всё это время раздувал эту подлость против генерала Попова.