Еще накануне все СМИ сообщили, что генерал-майору Ивану Попову, проходящему по делу об особо крупном мошенничестве и служебном подлоге, разрешили отправиться в зону СВО.
Генерал Попов уже не едет на СВО? Подоляка объяснил, что произошло
Комментарии
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M
Malina
Ха-ха! Дело шито белыми нитками!! Если бы Путин хотел разобраться, то давно разобрался! И заказчики этого сфабрикованного дельца давно сидели бы!!!
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16 час.
АС
Александр Сысоев
Если явно оговоренного генерала не хотят отпускать даже на СВО, значит это явно кому-то нужно. И этот кто-то сидит очень высоко. Есть подозрение, что без влияния оленевода не обошлось.
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16 час.
НП
Наталья Павлова
"...Всё говорит о том, что есть заинтересованные люди, которые не хотят, чтобы человек попал на фронт..." И дело тут, похоже, не только, вернее, не столько в том, чтобы наказать И. И. Попова, а в том, что кому-то очень не надо, чтобы боевой генерал, пользующийся уважением офицеров и бойцов, успешно воевал на том участке фронта, куда его послали бы. Те, кто затеял всю эту возню против генерала Попова, не просто вредители, это изменники. И не надо прекращать судебное разбирательство, надо развернуть все на 180° и разбираться с теми, кто всё это время раздувал эту подлость против генерала Попова.
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8 час.
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