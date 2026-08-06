🛠️ Благоустройство зоны отдыха «Сморжевского» в Керчи планируют завершить в октябре Готовность объекта превышает 50%, сообщил и.
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🛠️ Благоустройство зоны отдыха «Сморжевского» в Керчи планируют завершить в октябре Готовность объекта превышает 50%, сообщил и.