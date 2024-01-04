Новый трейлер Suicide Squad: Kill the Justice League посвящён поддержке DualSense и 3D-аудио Suicide Squa...

Новый трейлер Suicide Squad: Kill the Justice League посвящён поддержке DualSense и 3D-аудиоSuicide Squad: Kill the Justice League от Rocksteady начинает новый год с нового трейлера, основное внимание в котором уделяется поддержке DualSense и 3D-аудио на PS5, а также предоставлены некоторые быстрые фрагменты игрового процесса.