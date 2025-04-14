Зеленский и Путин: разные видения мира в условиях спецоперации на Украине

Владимир Зеленский и Владимир Путин выразили противоположные взгляды на пути к миру на Украине. Зеленский акцентировал внимание на сохранении суверенитета, а Путин — на уважении интересов народов региона в рамках спецоперации.
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