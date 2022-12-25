Володин предложил повысить налоги для уехавших из России

Депутаты Госдумы работают над изменениями законодательства, которые позволят отменить преференции для уехавших из страны россиян и ввести для них повышенную ставку налогообложения, заявил председатель Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Депутаты Госдумы работают над изменениями законодательства, которые позволят отменить преференции для уехавших из страны россиян и ввести для них повышенную ставку налогообложения, заявил председатель Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
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