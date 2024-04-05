«Энергоатом»: Запорожской АЭС грозит аварийная ситуация

4 апреля 2024 года Запорожской АЭС пришлось перейти на единую линию электропередачи. «Эксперты МАГАТЭ, дислоцированные на ЗАЭС, сообщили, что единственная оставшаяся линия 330 кВ была отключена в 10:06 по местному времени, в результате чего станция полностью зависела от единственной оставшейся ….