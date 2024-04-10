Число особо тяжких преступлений, совершенных подростками, выросло в России за год на 31%

Ряд происшествий носят групповой характер В 2023 году доля групповой преступности несовершеннолетних в общем массиве совершённых ими преступлений составила 41%, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания, на котором обсуждались недавние чрезвычайные происшествия с участием подростков.