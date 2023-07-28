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Митин заявил о риске роста цен на ГСМ для аграриев

Митин заявил о риске роста цен на ГСМ для аграриев

Сейчас сохраняется риск роста стоимости материально-технических ресурсов для сельского хозяйства, в том числе, на горюче-смазочные материалы, поэтому сенаторы продолжат контролировать ситуацию и обсудят ее на совещании в Минсельхозе 1 августа.

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