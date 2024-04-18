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Как не растерять мужское здоровье после 25 лет: уролог Дорошенко назвал 7 главных правил

Как не растерять мужское здоровье после 25 лет: уролог Дорошенко назвал 7 главных правил

По словам Сергея Дорошенко, врача-уролога «Инвитро-Юг», даже у молодых мужчин есть риск развития различных урологических проблем — от инфекций мочевых путей и эректильной дисфункции до мочекаменной болезни и рака предстательной железы.

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