Как не растерять мужское здоровье после 25 лет: уролог Дорошенко назвал 7 главных правил

По словам Сергея Дорошенко, врача-уролога «Инвитро-Юг», даже у молодых мужчин есть риск развития различных урологических проблем — от инфекций мочевых путей и эректильной дисфункции до мочекаменной болезни и рака предстательной железы.
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