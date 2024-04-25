AP: ХАМАС уничтожит свое военное крыло, если создадут палестинское государство

Палестинское движение ХАМАС готово согласиться на долгосрочное перемирие с Израилем на пять и более лет и ликвидировать свое военное крыло в случае обеспечения существования палестинской государственности.
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