Киев потребовал объяснений от Анкары о визите крымской делегации в Турцию

Спикер украинского министерства иностранных дел Олег Николенко в среду, 1 ноября, заявил, что МИД Украины требует от властей Турции объяснений, на каком основании представители администрации Ялты приняли участие в заседании.
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