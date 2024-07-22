Благоприятная обстановка: как продвигаются российские войска у Стельмаховки

Тем временем в Минобороны сообщили о серьезном продвижении наших войск на купянском направлении. На стыке ДНР, ЛНР и Харьковской области под свой контроль российские войска взяли населенные пункты Песчаное Нижнее и Розовку.
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