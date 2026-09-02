Рейтинг крупнейших производителей топлива в мире по массе / © Visual Capitalist На этой визуализации представлены 25 крупнейших производителей топлива в мире по итогам 2024 года — с учетом физической массы добытых угля, нефти и природного газа.
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