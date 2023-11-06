Это конец. Южная Корея вымирает — деньги не помогли

Когда разговор заходит о необходимости увеличить рождаемость в России, со стороны обывателей часто можно встретить такой пассаж: дескать, вы сначала обеспечьте высокие зарплаты и хороший уровень жизни, тогда и детей будет рождаться больше.
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