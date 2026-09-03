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Северное УГМС подтвердило арест судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене

Северное УГМС подтвердило арест судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене

ФГБУ «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» подтвердило арест научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» в посёлке Баренцбург на Шпицбергене.

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