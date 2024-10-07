Округ готовится к празднованию Нового года

На Ямале стартовала подготовка к новогодним праздникам. Основная часть уличных украшений была приобретена в предыдущие годы, в этом сезоне особое внимание будет уделено благоустройству отдалённых районов.
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