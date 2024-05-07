Сырные палочки, как приготовить их дома

Приготовьте для сырных палочек несколько соусов на выбор — мамы любят разнообразие. Для приготовления 4-6 порций нужно: 500 г полутвердого сыра, чуть тверже «Российского» (но не пармезан!) 1–2 крупных яйца 0,5 стакана муки 1,5–2 стакана панировочных сухарей растительное масло для фритюра любимые ….