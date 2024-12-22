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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Вскрылись странные подробности об устроившем смертельный наезд на рождественскую ярмарку террористе

Власти установили личность водителя, который на автомобиле протаранил переполненный рождественский рынок в немецком городе Магдебург, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек и более 200 получили ранения.

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