Вскрылись странные подробности об устроившем смертельный наезд на рождественскую ярмарку террористе

Власти установили личность водителя, который на автомобиле протаранил переполненный рождественский рынок в немецком городе Магдебург, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек и более 200 получили ранения.
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