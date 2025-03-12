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Китай

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Казахстан планирует увеличить объем грузоперевозок через Транскаспийский международный транспортный маршрут до 10 млн тонн

Алматы, 11 марта /Синьхуа/ -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу заявил, что Казахстан планирует увеличить объем грузоперевозок через Транскаспийский международный транспортный маршрут /ТМТМ/ до 10 млн тонн.

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