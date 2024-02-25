Экономист назвал главное в новых санкциях

Евросоюз, США и Россия практически одновременно объявили о новых санкциях, сообщает «Коммерсант». ЕС принял 13-й пакет ограничительных мер против России, включив в черные списки десятки физических и юридических лиц.
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