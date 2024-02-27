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Макрон допустил возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину

Макрон допустил возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность переброски на Украину вооруженных сил государств, входящих в Европейский союз.

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Комментарии
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Александр Хироников
П...с Макрон объявляет третью мировую войну. Или допустил? Или ему больше не чем заняться? Или Миража не жалко? А... ну да! Это все мираж в его воспаленном мозгу. Не знает чем привлечь к себе внимание. Вышел бы лучше впереди всех на параде ЛГБТ.
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Елена Молодцова
Совсем умом тронулся. Чем дальше, тем всё интереснее становится. Может сам в окопы пойдёшь , макруша?
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17 час.

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