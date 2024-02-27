Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность переброски на Украину вооруженных сил государств, входящих в Европейский союз.
Макрон допустил возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину
Комментарии
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Александр Хироников
П...с Макрон объявляет третью мировую войну. Или допустил? Или ему больше не чем заняться? Или Миража не жалко? А... ну да! Это все мираж в его воспаленном мозгу. Не знает чем привлечь к себе внимание. Вышел бы лучше впереди всех на параде ЛГБТ.
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18 час.
Елена Молодцова
Совсем умом тронулся. Чем дальше, тем всё интереснее становится. Может сам в окопы пойдёшь , макруша?
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17 час.
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