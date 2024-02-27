Макрон допустил возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину

Александр Хироников

П...с Макрон объявляет третью мировую войну. Или допустил? Или ему больше не чем заняться? Или Миража не жалко? А... ну да! Это все мираж в его воспаленном мозгу. Не знает чем привлечь к себе внимание. Вышел бы лучше впереди всех на параде ЛГБТ.