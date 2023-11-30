ВМЕСТЕ - легче ВСЁ
КОРОНОВИРУС - мон...ГЛАВНАЯПравила в нашем домеНаселение РоссииРАДИО для ВасРАДИО МТКомментарииБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

1 336 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Вопрос  : "почему  Россия  не  Китай  "? -  лишен  смыла...Это  всё  равно  как  спросить  :почему  квадрат  не  круг  ?Почему Россия, а ...
  • Владимир Акулов
    Перестройщики подражали  западу ,  потому  что Запад  к  1985г  большего  достиг  в  экономике  ,  производительности...Возникает кастово...
  • Владимир Акулов
    Неразрешимые  ситуации  для  дураков  разрешаются  их  страданиями  и  смертью....Если  чадо  не  понимает  слов.Закошмарь родител...

Почему Россия и каждый россиянин оказались врагом для всего коллективного Запада?

Почему Россия и каждый россиянин оказались врагом для всего коллективного Запада?

Почему Россия и каждый россиянин оказались врагом для всего коллективного Запада? Мы же всё делали для дружбы с ними, и даже больше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Richard B Riddick
https://video.mirtesen.ru/videos/personal/2454156
Прогноз советского аналитика сбывается с точностью
video mirtesen
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх