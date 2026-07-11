Театр абсурда
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Театр абсурда

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Штилерман намерен осенью атаковать Москву, и выиграть войну, «которую Украина ведёт с Россией 400 лет»

Штилерман намерен осенью атаковать Москву, и выиграть войну, «которую Украина ведёт с Россией 400 лет»

Автор:  AF Post Перемирие с РФ для Украины не вариант, и даже более того — наихудший сценарий, поскольку о ней все «союзники» тут же забудут, и она останется без денег.

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