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«Ну что здесь плохого?!»: как Матвиенко и замминистра обороны защищали электронные повестки

«Ну что здесь плохого?!»: как Матвиенко и замминистра обороны защищали электронные повестки

Клишас признал, что закон дает военкомам «чрезвычайные полномочия». Против только один сенатор «Нафталинное состояние, в котором находились наши военкоматы, когда сидели сотрудники с тетрадкой в линеечку… Это же невозможно! Мы в другом веке живем.

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