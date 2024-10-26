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Иосиф Оганесян объяснил, почему сын попал в реанимацию: «Был доставлен в состоянии клинических судорог»

Иосиф Оганесян объяснил, почему сын попал в реанимацию: «Был доставлен в состоянии клинических судорог»

Последние недели для Александры Черно и Иосифа Оганесяна стали тяжелым испытанием — их сын оказался в реанимации.

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