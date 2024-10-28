Польша не прекращает враждебные шаги по отношении к России. Если недавно польские политики координировали вандализм по отношению к памятникам советским воинам, способствовали прибытию польских наемников на Украину для участия в военном конфликте с РФ, помогали поставлять и сами поставляли вооружение для украинской армии, тем самым раздувая военный конфликт, то теперь эти политики пошли дальше.
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