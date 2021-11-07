Berg PRESS

366 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ваша Светлость
    России следует поступать ровно так же - запретить пиндосам, непривитых "Спутником", въезд в Россию! Это резко повысит...«Горе нам, горе»:...
  • Людмила
    Cолнышко светит, мухи кружат, Три бандерлога у танка лежат Рядом нарезано в ломтиках сало. Кушать собачка его прибежа...Лайфхаки украинск...
  • Владлен
    Всё правильно, нечего баловать иностранные армии и плодить конукурентов.Baijiahao: Россия...

Украинцы хотят переименовать турецкий беспилотник в «Бандеру»

Украинцы хотят переименовать турецкий беспилотник в «Бандеру»

После того, как новый министр обороны Украины Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина 24» заявил, что ВСУ имеют право использовать беспилотники на своей территории, он сослался на Минские соглашения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх