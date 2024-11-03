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РИА Новости: Киев проводил насильственную украинизацию Мариновки в ДНР

РИА Новости: Киев проводил насильственную украинизацию Мариновки в ДНР

Житель освобождённого населённого пункта Мариновка в Донецкой народной республике рассказал про насильственную «украинизацию», которую осуществлял Киев, в частности, украинские власти переименовали шахту «Россия».

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