РИА Новости: Киев проводил насильственную украинизацию Мариновки в ДНР

Житель освобождённого населённого пункта Мариновка в Донецкой народной республике рассказал про насильственную «украинизацию», которую осуществлял Киев, в частности, украинские власти переименовали шахту «Россия».
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