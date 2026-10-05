Прогноз погоды в Крыму на 5 октября 🍁 В Симферополе +18 и облачно с прояснениями В Севастополе +18 и облачно с прояснениями В Евпатории +19 и облачно с прояснениями В Черноморском +19 и облачно с прояснениями В Джанкое +19 и малооблачно В Ялте +19 и облачно с прояснениями В Алуште +18 и облачно с прояснениями В Керчи +18 и облачно с прояснениями В Армянске +19 и облачно с прояснениями В Красноперекопске +19 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +18 и облачно с прояснениями В Феодосии +18 и облачно с прояснениями В Судаке +18 и облачно с прояснениями Картинка сгенерирована ИИ тест тест.