Избирательные участки открылись на Урале и в Западной Сибири

Голосование на выборах президента России началось на Урале и в Западной Сибири.Отдать свой голос могут жители Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской, Оренбургской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округов.