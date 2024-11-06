Ученые подсчитали, как брак влияет на депрессию

В отличие от знакомых каждому человеку негативных эмоций и плохого настроения, которые проходят со временем, депрессия затрагивает все сферы жизни, имеет длительное течение и может привести к самоубийству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии