Политолог Перла: Кирби понимает, что иметь дело с Россией все равно придется

В США понимают, что иметь дело с Россией все равно придется. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Перла, комментируя слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби о том, что "неправильно говорить о свободных и честных выборах в России".
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