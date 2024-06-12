Мост «Звездный» соединил два участка Северо-Западного обхода города Кемерово

На строительной площадке будущей объездной дороги побывал врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.Временно исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Илья Середюк проверил, как идет строительство Северо-Западного обхода города Кемерово.
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