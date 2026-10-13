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ИА Реалист

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Франция готовится к новой волне протестов из-за состояния школ

Франция готовится к новой волне протестов из-за состояния школ

МОСКВА (ИА Реалист). 13 октября во Франции проходит пятый общенациональный день мобилизации школьников и студентов («Акт V») против нехватки учителей, переполненных классов, обветшавших зданий и недостаточного финансирования образования.

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