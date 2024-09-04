Армия России успешно продвигается на угледарском направлении (КАРТА)

Армия России продолжает успешно наступать на угледарском направлении. Угледарское направление. ВС РФ освободили оставшуюся западную часть Пречистовки и закрепились вдоль лесополос на участке шириной до 3.
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