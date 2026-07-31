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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Начо о Моуринью в «Реале»: «Не знаю, будут ли трофеи, но он точно заставит игроков выкладываться. Если они будут с ним до конца, «Мадрид» ждет много прекрасных моментов»

Начо Фернандес прокомментировал возвращение Жозе Моуринью на должность главного тренера « Реала ».

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