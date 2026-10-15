🏆 Музей боевой славы Дачновской общеобразовательной школы вошёл в число лучших в Южном федеральном округе Победителем конкурса «Военно-исторические диорамы: история в деталях» в ЮФО стал музей Симферопольской школы №7 имени А.
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