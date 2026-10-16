По данным мониторингового ресурса AMK Mapping, некоторые российские "Герани-5", задействованные сегодня в ударах по Западной Украине, развивали скорость 700–800 километров в час.
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