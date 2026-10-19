Суд в Куйбышевском районе приговорил Надежду Андрееву к полутора годам лишения свободы условно за то, что она дважды переводила деньги со счёта знакомой через её телефон, взятый под предлогом звонка.
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